Девять россиян отравились медвежатиной

В Забайкалье восемь взрослых и один ребенок отравились мясом медведя

В Забайкалье девять человек, включая ребенка, отравились мясом дикого зверя. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщила пресс-служба правительства российского региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Куанда Каларского округа. По данным медиков, местные жители ели мясо медведя, после чего почувствовали недомогание. РИА Новости уточняет, что шестерым потребовалась госпитализация, еще трое остаются дома.

4 июля пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз. Образцы дикого мяса изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования.

В конце июня стало известно, что в городе Черногорск Республики Хакасии более 40 человек отравились питьевой водой.