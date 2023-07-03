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17:36, 3 июля 2023Россия

Девять россиян отравились медвежатиной

В Забайкалье восемь взрослых и один ребенок отравились мясом медведя

Фото: Unsplash

В Забайкалье девять человек, включая ребенка, отравились мясом дикого зверя. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщила пресс-служба правительства российского региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Куанда Каларского округа. По данным медиков, местные жители ели мясо медведя, после чего почувствовали недомогание. РИА Новости уточняет, что шестерым потребовалась госпитализация, еще трое остаются дома.

4 июля пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз. Образцы дикого мяса изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования.

В конце июня стало известно, что в городе Черногорск Республики Хакасии более 40 человек отравились питьевой водой.

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    Евгения Куликова
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