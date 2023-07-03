Врач предупредил россиян о неочевидной опасности ожирения

Доктор Мясников предупредил, что ожирение приводит к нарушению осанки

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что ожирение может привести к нарушению осанки. О неочевидной опасности он предупредил россиян в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам ведущего, из-за большого живота центр тяжести в теле смещается, поэтому человек постоянно прогибается назад. «Когда ты приобрел такую осанку, то изменить ее не можешь. (...). Это что, позвоночник ломать надо?» — высказался Мясников.

Также доктор отметил, что с подобными проблемами сталкиваются беременные женщины. «У нее прогиб в позвоночнике. И действительно, если вы возьмете что-нибудь тяжелое [и прикрепите к животу впереди], то, чтобы не упасть, все равно встанете так», — объяснил он.

Ранее Мясников опроверг один из распространенных мифов о витаминах. Он заявил, что их нельзя пить «про запас». Доктор предупредил, что нужно соблюдать суточную норму их употребления.