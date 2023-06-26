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09:41, 26 июня 2023Интернет и СМИ

Врач опроверг популярный миф о витаминах

Врач Александр Мясников заявил, что запастись витаминами невозможно

Фото: Laurynas Mereckas / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что запастись витаминами невозможно. Этот популярный миф он опроверг в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск вышел на платформе «Смотрим».

«На самом деле вы не можете запастись витаминами. Должно быть ежедневное суточное потребление нормы витаминов. Ты хоть ведро этих витаминов сейчас съешь, завтра у тебя, кроме поноса, ничего не будет», — заявил специалист, комментируя мнение о том, что летом нужно употреблять больше овощей и фруктов.

Вместе с тем доктор подчеркнул, что овощи и фрукты, продаваемые летом, действительно полезнее, нежели лежащие на прилавках зимой. Он также порекомендовал россиянам употреблять местные овощи и фрукты.

Ранее Мясников в эфире «О самом главном» раскрыл неожиданную пользу кофе. Врач рассказал, что этот напиток предотвращает переход гепатита в цирроз печени, а цирроза — в рак.

Перед этим Мясников предупредил о двух опасных для жизни состояниях, которые могут протекать бессимптомно. В частности, по словам специалиста, инфаркт миокарда иногда может не иметь выраженных признаков.

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    Маргарита Щигарева
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