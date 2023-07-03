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16:38, 3 июля 2023Мир

В США заявили о просчете Запада касательно экономики России

Полковник ВС США Макгрегор: Запад просчитался насчет экономики России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин не совершает серьезных ошибок в отличие от лидеров стран Запада. Об особенностях тактики российского президента заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, «какие бы ошибки в плане предположений» ни делал Путин, они все равно кажутся «пустяковыми» по сравнению с теми, которые совершают западные лидеры. Так, отметил Макгрегор, Запад считал, что экономика России отсталая и поэтому быстро рухнет после введения санкций, однако просчитался.

«Российские заводы работают 24 часа в сутки семь дней в неделю, производя боеприпасы, оружие, ракеты, то есть все то, что, как мы раньше считали, у них должно было очень быстро закончиться без шансов на восполнение запасов», — подчеркнул экс-советник Пентагона.

Макгрегор также выразил мнение, что превалирующая часть мира поддерживает Россию, выступая против США и Европы.

Ранее Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины находятся на грани развала. По его словам, в украинской армии выросло число дезертиров, а власти не могут мобилизовать нужное количество новобранцев. Полковник добавил, что «у режима Зеленского большие проблемы».

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