Жительница Подмосковья пострадала от брошенной в квартиру петарды

В Подмосковье пострадала 73-летняя женщина от брошенной в ее квартиру мужчиной петарды

Правоохранители в Московской области задержали мужчину 1989 года рождения, который бросил в форточку квартиры в Ступино петарду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Как отметили в ведомстве, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента пострадала 73-летняя жительница Подмосковья. Пострадавшая с телесными повреждениями обратилась в медицинское учреждение. По данным агентства, женщина лишилась пальцев.

По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет принято решение.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга подростки бросили петарду в лицо мужчине в его день рождения. Врачи диагностировали у мужчины рваную ушибленную рану кисти, после осмотра его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.