В Петербурге подростки бросили петарду в лицо мужчине в его день рождения

В Санкт-Петербурге подростки бросили петарду в мужчину в его день рождения

В Невском районе Санкт-Петербурга подростки бросили петарду в лицо мужчине. Об этом «Невским новостям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 15 мая на Запорожской улице. После того как неизвестные бросили пиротехнику в перебуржца, он обратился к медикам.

Врачи диагностировали у мужчины рваную ушибленную рану кисти, после осмотра его отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Известно, что в день случившегося пострадавшему исполнилось 23 года.

Ранее сообщалось, что другой житель Петербурга избил 14-летнюю девочку после того, как у его ног взорвалась петарда, брошенная школьниками. До этого на Сахалине двое подростков бросили в женщину петарду в ответ на просьбу не издеваться над собаками.