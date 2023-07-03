В Польше заявили о планах Запада восстановить отношения с Россией

Депутат ЕП Ващиковский: Запад заключит соглашение с Россией вопреки обещаниям Украине

Экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский заявил, что Запад ждет подходящего момента, чтобы восстановить отношения с Россией. Политика цитирует издание Energetyka24.

По словам политика, Запад заключит соглашение с Россией вопреки обещаниям, данным Украине.

«Уже сейчас мы выступаем свидетелями процесса убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт, повторить ситуацию 2015 года, а затем заключить соглашение с Россией», — отметил он.

В частности, в хороших отношениях с Россией нуждается Германия. Ващиковский добавил, что в вопросе партнерства с Москвой победит подход «бизнес есть бизнес».

Ранее обозреватель Responsible Statecraft Мэттью Блэкберн заявил, что Европе и Украине нужно приготовиться к тяжелым временам из-за несбывшегося поражения России. «Россия не сломлена экономически», — подчеркнул он.