Украину и Европу предупредили о трудностях из-за предсказания о России

RS: ЕС и Украине нужно приготовиться к трудностям из-за несбывшегося поражения России

Обозреватель Мэттью Блэкберн заявил, что Европе и Украине нужно приготовиться к тяжелым временам из-за предсказания о России, которое не сбылось. Об этом он написал в статье для Responsible Statecraft.

Автор напомнил, что более 15 месяцев назад лидеры стран Европейского союза (ЕС) наставили, что победа над Россией «предсказана звездами». Однако текущая ситуация свидетельствует об обратном. По мнению журналиста, ЕС и Украине следует приготовиться к трудностям из-за несбывшегося поражения России

«Россия не сломлена экономически. Российская армия успешно адаптировала свою тактику борьбы с беспилотниками, пехотой и артиллерией врага. Москва сохраняет преимущество в производстве артиллерийских снарядов, в то время, как страны НАТО сталкиваются с трудностями в наращивании своего военно-промышленного потенциала», — предупредил Блэкберн.

Журналист добавил, что возможности России противостоять Украине с ее поддержкой НАТО угрожают Европе. По его мнению, потеря дешевых энергоресурсов является проблемой для ЕС. Он подтвердил, что Европа столкнется с давлением США в мировой торговле.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия одержит победу в конфликте с Украиной и Западом. По его мнению, для Москвы этот фактор связан с вопросом выживания и носит экзистенциальный характер.