Экс-разведчик ВС США Риттер предрек победу России в конфликте с Украиной и Западом

Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Запад не сможет победить Россию. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Риттер заявил о неизбежной победе России в конфликте с Украиной и Западом и подчеркнул, что для Москвы он напрямую связан с вопросом выживания и носит экзистенциальный характер.

«Они [россияне] не могут потерпеть поражение в нем, потому что иначе Россия исчезнет. Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие», — предрек он.

При этом Украина получает технологии и вооружения Запада, чтобы минимизировать свои потери. Однако в этом Киев уступает Москве, поскольку она готова «платить любую цену за сохранение своей нации».

«А какую цену готов платить коллективный Запад за причинение этой боли России? Ответ прост — вряд ли хоть что-нибудь», — заключил Риттер.

Ранее в Европарламенте заявили о невозможности победы Украины над Россией. С таким мнением выступил представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич.