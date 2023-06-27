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02:24, 27 июня 2023Мир

В США заявили о неизбежной победе России

Экс-разведчик ВС США Риттер предрек победу России в конфликте с Украиной и Западом

Фото: Unsplash

Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Запад не сможет победить Россию. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Риттер заявил о неизбежной победе России в конфликте с Украиной и Западом и подчеркнул, что для Москвы он напрямую связан с вопросом выживания и носит экзистенциальный характер.

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«Они [россияне] не могут потерпеть поражение в нем, потому что иначе Россия исчезнет. Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие», — предрек он.

При этом Украина получает технологии и вооружения Запада, чтобы минимизировать свои потери. Однако в этом Киев уступает Москве, поскольку она готова «платить любую цену за сохранение своей нации».

«А какую цену готов платить коллективный Запад за причинение этой боли России? Ответ прост — вряд ли хоть что-нибудь», — заключил Риттер.

Ранее в Европарламенте заявили о невозможности победы Украины над Россией. С таким мнением выступил представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

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    Марина Совина
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