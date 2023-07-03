Полицейские нашли схрон с патронами и гранатами в Херсонской области

Под Херсоном полицейские нашли тайник с гранатами и патронами в 15 метрах от жилого дома

В Херсонской области полицейские нашли тайник с оружием и боеприпасами в 15 метрах от жилого дома в селе Новое. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области.

Схрон был найден в кладке бетонной лестницы в заброшенном доме на улице Урожайная. Там лежали ручные противотанковые гранатометы, 270 патронов и четыре гранаты Ф-1 без запалов.

Все содержимое тайника поместили в комнату хранения территориального отдела полиции.

«Стражами правопорядка продолжается работа по выявлению и пресечению незаконного распространения оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов в Херсонской области», — добавили в управлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области полицейские уничтожили схрон с артиллерийскими снарядами.