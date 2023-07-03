Дерипаска призвал отказаться от «экономики по понятиям» в России

Бизнесмен Дерипаска назвал сохранение экономики «по понятиям» в России путем в никуда

Создание экономики предложения, о которой на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) говорил президент страны Владимир Путин, невозможно одновременно с сохранением экономики «по понятиям». Об этом на заседании Столыпинского клуба заявил миллиардер Олег Дерипаска, передает РБК.

Базовыми элементами экономики предложения он назвал гарантии для инвестиций, доверие бизнеса к государству и предсказуемая политика, а не действия в соответствии с текущей конъюнктурой. Дерипаска напомнил, что важно предлагать предпринимателям какие-то возможности, чтобы они понимали, что делать, другое поведение — это путь в никуда.

«Зачем нам новый кризис? Ресурсы у государства истощаются. Были успехи, но они временны. Экономика предложения — это единственный выход», — уверен бизнесмен.

В качестве примера проблем с гарантиями, которые не смогло дать государство, он привел ситуацию с активами, замороженными в рамках западных санкций. В ноябре 2022 года Центробанк оценивал их объем в 5,7 триллиона рублей.

В свою очередь руководитель консалтинговой компании «Яков и партнеры» (партнеры бывшего подразделения McKinsey в России) Яков Сергиенко заметил, что построению экономики предложения в России мешает ряд факторов, и первый из них — демографические проблемы. Экономика в России стареет, а приток рабочей силы обеспечивается в основном через миграцию, что, подчеркнул эксперт, является не лучшим способом.

В ходе ПМЭФ-2023 Дерипаска призвал немедленно начать новую приватизацию в России, заявив, что «приватизация всего и сейчас — главный лозунг наших дней». По его мнению, преодолеть санкционные ограничения и добиться устойчивого роста экономики можно только за счет частного сектора.