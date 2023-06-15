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17:07, 15 июня 2023Экономика

Дерипаска выступил за приватизацию «всего и сейчас»

Миллиардер Дерипаска поддержал слова Набиуллиной о перспективах приватизации в России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский миллиардер Олег Дерипаска согласился с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, выступившей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) за дальнейшую приватизацию в России. Об этом бизнесмен написал в своем Telegram-канале.

По словам Дерипаски, «приватизация всего и сейчас — главный лозунг наших дней!» Он отметил, что преодолеть санкционные ограничения и добиться устойчивого роста экономики за счет увеличения торговли с дружественными странами позволит именно вовлечение частного сектора в экономическую жизнь страны.

«Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать, и у нас есть что приватизировать», — сказала ранее Набиуллина. Чиновница уточнила, что передачу госимущества в частную собственность возможно сделать без ущерба стратегическим интересам России.

О том, что частные инвестиции «вытащат нашу экономику», высказался на ПМЭФ и министр экономического развития России Максим Решетников. Он выступил за стабильность налоговой политики, поскольку любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес приведет к «прямому вычету из экономического роста».

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    Дмитрий Воронин
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