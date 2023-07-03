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17:25, 3 июля 2023Силовые структуры

Россиянин изнасиловал школьницу и был пойман местными жителями

В Архангельске безработный изнасиловал школьницу, его с поличным поймали местные жители

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Архангельске 39-летний безработный местный житель изнасиловал восьмиклассницу напротив районной администрации. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, вечером 1 июля мужчина напал на 15-летнюю школьницу, схватил ее за горло и утащил в кусты. На крики подростка сбежались прохожие, однако насильник уже успел совершить преступление. Жители смогли его поймать и передать сотрудникам Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней. Мужчине грозит до 15 лет заключения, ранее он не был судим.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае задержали мужчину, изнасиловавшего и избившего 16-летнюю падчерицу.

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    Илона Палей
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