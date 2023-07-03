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22:34, 3 июля 2023Россия

Россиянин врезался в пункт выдачи Wildberries и сбил мужчину с коляской

В Московской области водитель сбил мужчину с коляской, въехав в пункт выдачи Wildberries

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Московской области водитель въехал в пункт выдачи заказов Wildberries, сбив прохожего с коляской. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

Инцидент произошел в деревне Ивановка в субботу, 1 июля. Россиянин не сумел справиться с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на тротуар, где стоял мужчина с детской коляской. Он был госпитализирован с закрытым переломом ноги, ребенок не пострадал.

Ранее в Красноярском крае водитель без прав сбил курьера. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проехал на красный сигнал светофора и сбил курьера, переходившего дорогу. Пострадавшего доставили в реанимацию.

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    Марина Совина
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