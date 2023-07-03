Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:52, 3 июля 2023Интернет и СМИ

Российская юмористка рассказала о необычном предложении проводника в поезде

Комик Вера Котельникова вспомнила, как проводник поезда предложил ей стать содержанкой

Кадр: «Женя, давай!» / YouTube

Популярная российская юмористка, стендап-комик Вера Котельникова поделилась историей о том, как однажды проводник поезда предложил ей стать содержанкой. О необычном случае она рассказала в выпуске шоу «Гуд Морнинг», выходящем на YouTube-канале блогерши Евгении Гришечкиной «Женя, давай!»

Котельникова рассказала, что, будучи вожатой, сопровождала группу детей в поезде, когда они возвращались из лагеря. «Проводник, пожилой усатый дядя, подбивал ко мне клинья. (...) Он предлагал меня спонсировать. Снимать комнату в Москве», — вспомнила она.

Юмористка отметила, что взамен мужчина требовал от нее интимных встреч во время его нахождения в городе. Котельникова отказалась от такого предложения.

Вера Котельникова принимала участие в комедийной программе «Открытый микрофон» на канале ТНТ, а также вошла в шоу «Прожарка» на ТНТ4.

Ранее юмористка Виктория Складчикова рассказала о необычной просьбе на концерте. По ее словам, она помогла изменившему жене мужу попросить у нее прощения и пожалела об этом.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу впервые высказался о мятеже

    В Кремле заявили об отсутствии надежды на выполнение зерновой сделки

    В Италии указали на угрозу распространения беспорядков по всей Европе

    Шойгу назвал число перехваченных в июне снарядов РСЗО HIMARS

    В США предложили способ обмена Гершковича на подозреваемых в шпионаже россиян

    Шойгу назвал причину провала мятежа Пригожина

    На Украине признали недостойное поведение военных

    В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

    Шойгу заявил о снижении наступательного потенциала ВСУ

    Шойгу порассуждал о достижении ВСУ своих целей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости