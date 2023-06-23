Российская юмористка рассказала о необычной просьбе на концерте
Известная российская юмористка, участница проекта «Stand Up на ТНТ» Виктория Складчикова рассказала, как во время концерта помогла изменившему мужчине извиниться перед женой и пожалела об этом. Подробностями она поделилась в программе «Женский форум». Выпуск доступен в официальном сообществе шоу во «ВКонтакте».
Складчикова вспомнила, что перед одним из стендап-концертов ей поступила необычная просьба от зрителя. «Пишет мне: "Я поругался с женой. Мы будем на твоем концерте. Можешь в какой-то момент со сцены сказать, что Владимир с пятого ряда очень любит Ольгу и просит прощения?" И очень много мне писал этот человек», — описала ситуацию юмористка и добавила, что согласилась помочь.
На концерте Складчикова выполнила просьбу и решила узнать, в чем причина конфликта супругов. Выяснив, что мужчина изменил жене, юмористка возмутилась. «Я говорю: Владимир, идите-ка вы отсюда, прямо с концерта. Выводите его прямо сейчас», — пошутила она. По словам Складчиковой, она не ожидала, что причиной ссоры окажется измена.
Ранее Складчикова рассказала об опыте знакомства в приложении Tinder. По ее словам, у нее было 2,5 тысячи пар во время общения в сервисе, но при этом свиданиями закончилось только три знакомства.