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20:13, 23 июня 2023Интернет и СМИ

Российская юмористка рассказала о необычной просьбе на концерте

Комик Складчикова рассказала, как помогла мужчине, изменившему жене, извиниться перед ней

Фото: @vikaskladchikova

Известная российская юмористка, участница проекта «Stand Up на ТНТ» Виктория Складчикова рассказала, как во время концерта помогла изменившему мужчине извиниться перед женой и пожалела об этом. Подробностями она поделилась в программе «Женский форум». Выпуск доступен в официальном сообществе шоу во «ВКонтакте».

Складчикова вспомнила, что перед одним из стендап-концертов ей поступила необычная просьба от зрителя. «Пишет мне: "Я поругался с женой. Мы будем на твоем концерте. Можешь в какой-то момент со сцены сказать, что Владимир с пятого ряда очень любит Ольгу и просит прощения?" И очень много мне писал этот человек», — описала ситуацию юмористка и добавила, что согласилась помочь.

На концерте Складчикова выполнила просьбу и решила узнать, в чем причина конфликта супругов. Выяснив, что мужчина изменил жене, юмористка возмутилась. «Я говорю: Владимир, идите-ка вы отсюда, прямо с концерта. Выводите его прямо сейчас», — пошутила она. По словам Складчиковой, она не ожидала, что причиной ссоры окажется измена.

Ранее Складчикова рассказала об опыте знакомства в приложении Tinder. По ее словам, у нее было 2,5 тысячи пар во время общения в сервисе, но при этом свиданиями закончилось только три знакомства.

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    Мария Большакова
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