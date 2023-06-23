Российская юмористка рассказала о необычной просьбе на концерте

Комик Складчикова рассказала, как помогла мужчине, изменившему жене, извиниться перед ней

Известная российская юмористка, участница проекта «Stand Up на ТНТ» Виктория Складчикова рассказала, как во время концерта помогла изменившему мужчине извиниться перед женой и пожалела об этом. Подробностями она поделилась в программе «Женский форум». Выпуск доступен в официальном сообществе шоу во «ВКонтакте».

Складчикова вспомнила, что перед одним из стендап-концертов ей поступила необычная просьба от зрителя. «Пишет мне: "Я поругался с женой. Мы будем на твоем концерте. Можешь в какой-то момент со сцены сказать, что Владимир с пятого ряда очень любит Ольгу и просит прощения?" И очень много мне писал этот человек», — описала ситуацию юмористка и добавила, что согласилась помочь.

На концерте Складчикова выполнила просьбу и решила узнать, в чем причина конфликта супругов. Выяснив, что мужчина изменил жене, юмористка возмутилась. «Я говорю: Владимир, идите-ка вы отсюда, прямо с концерта. Выводите его прямо сейчас», — пошутила она. По словам Складчиковой, она не ожидала, что причиной ссоры окажется измена.

Ранее Складчикова рассказала об опыте знакомства в приложении Tinder. По ее словам, у нее было 2,5 тысячи пар во время общения в сервисе, но при этом свиданиями закончилось только три знакомства.