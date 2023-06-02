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08:00, 2 июня 2023Интернет и СМИ

Российская юмористка рассказала об опыте знакомства с мужчинами в Tinder

Юмористка Виктория Складчикова рассказала, что у нее в Tinder было 2,5 тысячи пар

Кадр: «ТНТ Смотри еще!» / YouTube

Известная российская юмористка, участница проекта «Stand Up на ТНТ» Виктория Складчикова раскрыла свой опыт знакомства с мужчинами в приложении Tinder. Об общении с ними она рассказала в выпуске шоу «Натальная карта», доступном на YouTube.

«У меня в Tinder 2,5 тысячи пар было», — рассказала Складчикова.

При этом она отметила, что ходила на свидания с мужчинами из Tinder только три раза в жизни. «Но пары тыкала очень много. Это было на самоизоляции, мне было нечего делать», — объяснила она.

В конце мая Tinder начал предупреждать об окончательном уходе из России 30 июня. Отмечалось, что до этого момента пользователи по-прежнему смогут создавать пары и общаться.

О том, что Tinder с 30 июня ограничит доступ для пользователей из России, стало известно в начале мая. Информация об этом появилась в ежегодном отчете компании Match Group, владеющей приложением.

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    Олег Давыдов
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