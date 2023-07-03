Россиян научили экономить на ремонте

РБК: отказ от дизайн-проекта может сделать ремонт дороже

Отказ от дизайн-проекта и другие ошибки при ремонте могут увеличить его стоимость. Переделывать квартиру дешевле россиян научили эксперты РБК.

Первой ошибкой, которая сделает ремонт дороже, является отказ от дизайн-проекта. Без помощи профессионального дизайнера собственник рискует не учесть важные детали, в том числе расположение выключателей и дверей. «В итоге, чтобы исправить недочеты, приходится переделывать, а иногда ломать и начинать все сначала», — рассказала бренд-менеджер компании Estima Елизавета Родионова.

Эксперт также не рекомендует делать перепланировку без согласования с контролирующими органами. При незаконном сносе стен можно повредить несущие конструкции дома, а если инспекция узнает о перепланировке, хозяину квартиры грозит штраф и предписание вернуть жилье в изначальный вид.

Другая серьезная ошибка — чрезмерная экономия на строительных материалах и неправильный расчет их количества. По самым низким ценам продаются некачественные материалы, которые быстро приходят в негодность. К примеру, если в квартире были установлены плохие системы электро-, газо- и водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, могут возникнуть проблемы, из-за которых придется демонтировать чистовую отделку.

Основатель студии Grande Familia Каминская посоветовала быть внимательнее при подписании договора подряда. Часто строители пытаются навязать свой вариант договора, в которой не учтены интересы заказчика. Из-за этого при возникновении спора у подрядчика есть возможность снять с себя ответственность за качество работ. Эксперт советует попросить юристов проверить документ перед подписанием. Кроме того, во время хода ремонта следует контролировать процесс. Особое внимание стоит уделить скрытым работам, которые нельзя проверить после завершения ремонта.

Еще один частый промах — несоблюдение технологий. Чистовую отделку могут существенно испортить некачественная стяжка или неровные стен, так как перепады высоты или прогибы стен тяжело определить на глаз. Каминская подчеркивает важность соблюдения временных интервалов для просушки и затвердения смесей или декоративных покрытий. «В противном случае непросушенная штукатурка может потрескаться под обоями и отвалиться вместе с ними», — заключила эксперт.

Ранее исследование Почта Банка показало, что россияне сократили расходы на обустройство жилья. За первую половину 2023 года они потратили на мебель, строительные материалы и ремонт 5,3 миллиарда рублей — на 10 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.