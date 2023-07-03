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20:02, 3 июля 2023Силовые структуры

СК возбудил 15 дел о взятках против главбуха и замглавврача российского роддома

В Орле СК возбудил 15 дел о взятках на два млн руб. против главбуха и замглавврача роддома

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Орле следователи возбудили 15 уголовных дел о взятках в отношении главного бухгалтера и заместителя главврача родильного дома. Об этом в понедельник, 3 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Главбуха и замглавврача заподозрили в преступлении по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 («Получение взяток») УК РФ. По версии следствия, с января 2019-го по декабрь 2022 года они получили от сотрудников роддома более двух миллионов рублей за покровительство и содействие в начислении выплат. Уголовные дела были соединены в одно производство.

Ранее сообщалось, что главу города в Кемеровской области арестовали по делу о получении взятки.

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    Илона Палей
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