Главу российского города арестовали по делу о взятке

Главу города в Кемеровской области арестовали по делу о получении взятки

Суд избрал меру пресечения главе Анжеро-Судженска Кемеровской области, задержанному по делу о получении взятки в размере 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Согласно решению суда, руководитель российского города отправлен под стражу на два месяца.

Уточняется, что арестованный обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»), частью 3 стати 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), статьей 289 («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») Уголовного кодекса РФ.

2 мая сообщалось, что Приморский краевой суд смягчил приговор с 16,5 до 12 лет колонии бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку, осужденному за получение взяток на сумму 38 миллионов рублей.