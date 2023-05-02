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10:58, 2 мая 2023Силовые структуры

Бывшему мэру российского города смягчен приговор за взятки в 38 миллионов рублей

Суд смягчил приговор экс-мэру Владивостока Гуменюку за взятки с 16,5 до 12 лет колонии
Олег Гуменюк

Олег Гуменюк. Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Приморский краевой суд смягчил приговор с 16,5 до 12 лет колонии бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку, осужденному за получение взяток на сумму 38 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ему также снижен штраф со 150 до 140 миллионов рублей и лишение права занимать должности на госслужбе девять лет после отбытия срока. Гуменюк в ближайшее время будет этапирован в колонию строгого режима для отбытия наказания. Приговор вступил в законную силу.

Ленинский районный суд 18 января приговорил Гуменюка к 16,5 года лишения свободы. По версии следствия, до вступления в должность мэра он получил от своего знакомого — директора нескольких строительных фирм — взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. По данным Следственного комитета, позднее, уже на посту мэра, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого.

Гуменюк свою вину не признал.

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Любовь Ширижик
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