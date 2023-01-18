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04:32, 18 января 2023Силовые структуры

Бывшего российского мэра приговорили к 16,5 годам тюрьмы за взятки

Суд приговорил бывшего мэра Владивостока Гуменюка к 16,5 годам тюрьмы за взятку в ₽38 млн

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка приговорили к 16,5 годам лишения свободы. Ленинский районный суд признал его виновным в получении взятки в размере 38 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Судья постановила назнчить наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, Гуменюк также должен выплатить штраф в размере 150 миллионов рублей.

По версии следствия, до вступления в должность мэра Гуменюк получил от своего знакомого — директора нескольких строительных фирм — взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. По данным Следственного комитета, позднее, уже на посту мэра он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого.

Гуменюк свою вину не признал и заявил, что намерен обжаловать приговор.

15 января был арестован заместитель главы Владивостока Алексей Ляйфер по обвинению в получении взятки. Ляйфер обвиняется по статьям «Получение взятки» (пункт «в» часть 5 статьи 290 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий» (пункт «в» часть 3 статьи 286 УК РФ).

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Марина Совина
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