Вице-мэр российского города арестован за получение взятки

Вице-мэр Хабаровска Ляйфера арестовали на два месяца по обвинению в получение взятки

Заместителя главы Хабаровска Алексей Ляйфер арестован на два месяца по обвинению в получение взятки. Об этом говорится на сайте Фрунзенского районного суда.

Ляйфер обвиняется по статьям «Получение взятки» (пункт «в» часть 5 статьи 290 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий» (пункт «в» часть 3 статьи 286 УК РФ). Постановлением суда чиновник отправлен в СИЗО на два месяца.

Ляйфер стал вице-мэром Владивостока в июне 2021 года. Он руководит управлениями муниципальной собственности Владивостока, градостроительства, архитектуры и охраны окружающей среды. До этого он был исполняющим обязанности министра имущественных и земельных отношений Приморского края.

Ранее в Иркутске признал бывшего министра здравоохранения области Наталью Ледяеву виновной по делу о крупном мошенничестве и хищении из государственного бюджета более 90 миллионов рублей. Чиновницу приговорили к шести годам восьми месяцам колонии общего режима.