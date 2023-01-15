Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:53, 15 января 2023Силовые структуры

Вице-мэр российского города арестован за получение взятки

Вице-мэр Хабаровска Ляйфера арестовали на два месяца по обвинению в получение взятки

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Заместителя главы Хабаровска Алексей Ляйфер арестован на два месяца по обвинению в получение взятки. Об этом говорится на сайте Фрунзенского районного суда.

Ляйфер обвиняется по статьям «Получение взятки» (пункт «в» часть 5 статьи 290 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий» (пункт «в» часть 3 статьи 286 УК РФ). Постановлением суда чиновник отправлен в СИЗО на два месяца.

Ляйфер стал вице-мэром Владивостока в июне 2021 года. Он руководит управлениями муниципальной собственности Владивостока, градостроительства, архитектуры и охраны окружающей среды. До этого он был исполняющим обязанности министра имущественных и земельных отношений Приморского края.

Ранее в Иркутске признал бывшего министра здравоохранения области Наталью Ледяеву виновной по делу о крупном мошенничестве и хищении из государственного бюджета более 90 миллионов рублей. Чиновницу приговорили к шести годам восьми месяцам колонии общего режима.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации в рамках зерновой сделки
Вице-мэр российского города арестован за получение взятки
Великобритания обучит бойцов ВСУ работе с танками в ближайшие дни
В России захотели создать национальную мобильную операционную систему
Москвич вспомнил о «школьном братстве» жителей центра столицы
Овечкин сократил отставание от Гретцки еще на одну шайбу
Одноклубники Овечкина рассказали о ритуале игрока перед играми «Вашингтона»
Названо имя победительницы конкурса «Мисс Вселенная»
Терапевты рассказали о способах приспособиться к резкой смене погоды
В российском регионе загорелся рынок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.