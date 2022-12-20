В российском регионе бывший министр получила срок за хищение крупной суммы

В Иркутске суд приговорил экс-главу Минздрава к 6 годам колонии по делу о мошенничестве

Суд в Иркутске признал бывшего министра здравоохранения области Наталью Ледяеву виновной по делу о крупном мошенничестве и хищении из государственного бюджета более 90 миллионов рублей. Об этом во вторник, 20 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Ледяеву приговорили к шести годам восьми месяцам колонии общего режима. Срок от 6,5 до 8,5 года получили трое фигурантов, проходящих по делу, в их числе сын экс-министра, предприниматель Илья Белоусов. Еще двоих россиян осудили условно. Также с фигурантов взыскана сумма ущерба.

Следствие установило, что с апреля по октябрь 2020 года Белоусов вместе с соучастниками продавал незарегистрированные медицинские маски и респираторы в медучреждения Иркутской области. В июне 2020 года участие в преступлении стала принимать и Ледяева, которая на тот момент исполняла обязанности главы Минздрава. Используя служебное положение, Ледяева обеспечила сыну заключение госконтракта на поставку несоответствующих условиям контракта медицинских изделий.

Ранее сообщалось, что в Дагестане директор частного медцентра похитила 65 миллионов рублей.