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20:42, 19 декабря 2022Силовые структуры

В российском регионе директор частного медцентра похитила 65 миллионов рублей

В Дагестане директор частного медцентра Курбанмагомедова похитила 65 миллионов рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Дагестане руководитель медико-диагностического центра Альбина Курбанмагомедова похитила из Фонда социального страхования 65 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Директор медцентра подделала документы и оформила лицензию на ведение врачебной деятельности — в перечень оказываемых услуг входило и обслуживание онкобольных. Также Курбанмагомедовой удалось включить клинику в программу страхования. Позже директор из российского региона завысила количество обратившихся пациентов в два раза и завладела 107 миллионами рублей, больше половины из которых получены незаконно. Фигурантку обязали вернуть похищенное и назначили ей наказание в виде двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске завотделением психбольницы осудили на 6,5 года за хищение денег пациентов.

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Илона Палей
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