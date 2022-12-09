Завотделением российской психбольницы осудили на 6,5 года за хищение миллионов

В Новосибирске завотделением психбольницы осудили на 6,5 года за хищение денег пациентов

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор троим бывшим сотрудникам психиатрической больницы ГНКПБ № 3. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Фигуранты признаны виновными в зависимости от роли и степени участия по части 3 статьи 159.3 («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»), части 3 статьи 159 («Мошенничество») и статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Так заведующая отделением получила 6,5 года колонии общего режима, а медсестра и специалист по социальной работе — 4,6 года условно.

По данным ведомства, с 2016-го по 2019 год фигуранты похитили накопленные пенсионные выплаты 16 пациентов на сумму пять миллионов рублей. Кроме того, с 2015-го по 2019 год завотделением получала от родственников пациентов деньги за оказание услуг в учреждении. Всего зафиксировано пять взяток.