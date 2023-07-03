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19:09, 3 июля 2023Бывший СССР

Саакашвили показал свою худобу

Саакашвили поучаствовал в судебном заседании из больницы по видеосвязи

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поучаствовал в судебном заседании по видеосвязи из больницы и показал приобретенную худобу. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Осужденный политик поднял футболку и показал, что продолжает худеть во время лечения в клинике «Вивамеди», обвинив в этом грузинские власти.

В Тбилисском городском суде проходило слушание по делу о разгоне Саакашвили акции протеста в ноябре 2007 года. Политик заявил, что считает себя невиновным, и подчеркнул, что нахождение в клинике его «не сломает».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили объяснила отказ от помилования Саакашвили народной волей. По ее словам, население страны желает, чтобы политик заплатил «за преступления, которые были совершены во время его режима».

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    Алевтина Запольская
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