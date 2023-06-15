Президент Грузии объяснила отказ от помилования Саакашвили

Президент Грузии Зурабишвили заявила, что Саакашвили должен заплатить за свои преступления

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объяснила отказ от помилования бывшего президента республики Михаила Саакашвили тем, что он должен ответить за свои преступления перед народом. Об этом политик рассказала в интервью изданию «Украинская правда».

По словам главы государства, грузинский народ пережил девять лет режима Саакашвили, оставившего много жертв, и вопрос отношения к бывшему президенту разделяет общество.

При этом Зурабишвили подчеркнула, что население Грузии желает, чтобы Саакашвили заплатил «за преступления, которые были совершены во время его режима».