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15:49, 15 июня 2023Бывший СССР

Президент Грузии объяснила отказ от помилования Саакашвили

Президент Грузии Зурабишвили заявила, что Саакашвили должен заплатить за свои преступления
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объяснила отказ от помилования бывшего президента республики Михаила Саакашвили тем, что он должен ответить за свои преступления перед народом. Об этом политик рассказала в интервью изданию «Украинская правда».

По словам главы государства, грузинский народ пережил девять лет режима Саакашвили, оставившего много жертв, и вопрос отношения к бывшему президенту разделяет общество.

При этом Зурабишвили подчеркнула, что население Грузии желает, чтобы Саакашвили заплатил «за преступления, которые были совершены во время его режима».

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    Алевтина Запольская
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