Президент Грузии объяснила отказ от помилования Саакашвили
Президент Грузии Зурабишвили заявила, что Саакашвили должен заплатить за свои преступленияСюжетЗемлетрясение в Армении:
Президент Грузии Саломе Зурабишвили объяснила отказ от помилования бывшего президента республики Михаила Саакашвили тем, что он должен ответить за свои преступления перед народом. Об этом политик рассказала в интервью изданию «Украинская правда».
По словам главы государства, грузинский народ пережил девять лет режима Саакашвили, оставившего много жертв, и вопрос отношения к бывшему президенту разделяет общество.
При этом Зурабишвили подчеркнула, что население Грузии желает, чтобы Саакашвили заплатил «за преступления, которые были совершены во время его режима».