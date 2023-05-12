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23:22, 12 мая 2023Бывший СССР

В Грузии назвали условие для перевода Саакашвили в тюрьму

Минюст Грузии допустил перевод экс-президента Саакашвили в тюрьму при рекомендации врачей
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили . Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе рассказал, в каком случае заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили переведут в тюрьму. Его слова приводит РИА Новости.

На брифинге Брегадзе назвал условие для перевода Саакашвили в тюрьму и допустил, что это произойдет при соответствующей рекомендации врачей клиники, в которой лечится экс-президент.

«Когда у нас будет соответствующий отчет, он будет переведен в пенитенциарное учреждение. Если будет рекомендация врачей о том, что уже возможен его перевод, он будет переведен. На данный момент он находится в клинике "Вивамед", и никакого объективного предусловия его перевода в пенитенциарное учреждение или в другую клинику не существует», — заключил глава грузинского Минюста.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск Саакашвили о переводе в зарубежную клинику. Решение Страсбургского суда было опубликовано 12 мая.

Директор тбилисской клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе сообщал, что жизни экс-президента Грузии сейчас ничего не угрожает. Однако у политика могут возникнуть осложнения из-за отказа от полноценного лечения.

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Марина Совина
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