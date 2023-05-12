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23:03, 12 мая 2023Мир

Страсбургский суд отклонил иск Саакашвили о переводе в зарубежную клинику

ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили о переводе в зарубежную клинику на лечение
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Globallookpress.com

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал в иске адвокатов находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его перевода в зарубежную клинику с целью лечения. Об этом рассказал глава грузинского Минюста Рати Брегадзе, пишет РИА Новости.

По его словам, в пятницу, 12 мая, было опубликовано решение Страсбургского суда. «Согласно которому осужденному Михаилу Саакашвили было отказано в переводе в Варшаву по делу "Саакашвили против Грузии", при этом государству не предписано переводить его на другое лечение внутри страны», — подчеркнул он.

Ранее директор тбилисской клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе заявил, что жизни экс-президента Грузии в настоящий момент ничего не угрожает, но у него могут быть осложнения из-за отказа от полноценного лечения.

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Марина Совина
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