Врач рассказал о реальном состоянии Саакашвили

Врач Чхаидзе заявил, что жизни экс-президента Грузии Саакашвили ничего не угрожает

Жизни экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в настоящий момент ничего не угрожает, но у него могут быть осложнения из-за отказа от полноценного лечения. Об этом заявил директор тбилисской клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе, передает РИА Новости.

Ранее Саакашвили написал в своих соцсетях, что в очередной раз потерял сознание и был «на волосок от смерти». Мать политика заявила, что ее сын находится в тяжелом состоянии и «превратился в скелет».

«Его состояние не считается тяжелым… У пациента отмечаются общая слабость, головокружение, периодическая потеря равновесия, и это не удивительно. Ожидаемо, что потеря сознания может повториться, так как он не питается полноценно. Мы не можем провести полноценное лечение, исходя из того что пациент отказывается от него», — заявил врач.

По словам Чхаидзе, сотрудники клиники не раз обсуждали с самим пациентом и его родственниками улучшение рациона и добавление в него калорий, но «ничего не меняется». Саакашвили, отмечает врач, проходит лишь симптоматическое лечение, отказываясь от полноценного медикаментозного курса, из-за чего ему могут грозить осложнения.

«Вчера мы пригласили реабилитолога и начали важные для улучшения здоровья процедуры, на что пациент дал согласие. Надеюсь, что эти процедуры не прекратятся и пациент пройдет список назначений до конца», — сказал директор клиники.

Ранее клиника «Вивамед» предложила Минюсту Грузии «оценить целесообразность дальнейшего пребывания» Саакашвили в лечебном учреждении. Экс-президент, отбывающий тюремный срок, временно находится в больнице из-за ухудшения самочувствия.