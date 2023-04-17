Мать Саакашвили рассказала о превращении сына в скелет

Мать Саакашвили рассказала, что ее сын превратился в скелет и еле передвигается

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания рассказала, что ее сын находится в тяжелом состоянии и крайне истощен болезнью, передает РИА Новости.

«Человек превратился в скелет. Когда он встает, то позвоночник весь скрученный, он еле передвигается, как столетний пожилой. Что касается еды, то он питается, но, видимо, организм не усваивает пищу», — заявила Аласания.

Она также напомнила, что защита экс-президента направила иск Европейскому суду после того, как грузинский суд отклонил просьбу выпустить Саакашвили за границу для прохождения лечения.

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что умирает, страдая от более чем 20 заболеваний. Он приехал в Грузию в октябре 2021 года и был задержан грузинскими властями. После ухудшения здоровья, бывшего президента отправили на лечение, но выпускать лечиться за границу отказываются.

Клиника «Вивамед» в Тбилиси предложила Минюсту Грузии «оценить целесообразность дальнейшего пребывания» Саакашвили в лечебном учреждении. Медики указали, что с октября политик отказывается от предложенного лечения, «особенно если препарат или процедура положительно сказывается на его показателях», и говорит о недоверии к врачам.