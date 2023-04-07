Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:22, 7 апреля 2023Бывший СССР

Саакашвили рассказал о приближающейся смерти

Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что умирает в заключении и страдает от заболеваний
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что умирает в заключении и страдает более чем от 20 заболеваний. О приближающейся смерти он рассказал в статье для Politico.

«Когда я вернулся в Грузию в октябре 2021 года, (…) чтобы поддержать свободные и справедливые парламентские выборы, я был здоровым энергичным 54-летним мужчиной. Затем я был немедленно арестован грузинскими властями. (…) В заключении мое здоровье резко ухудшилось, сейчас я умираю. (…) Я страдаю (...) более чем от 20 серьезных заболеваний, все из которых появились в заключении», — сказал политик.

Саакашвили считает, что его возможная смерть способна вызвать политический хаос в Грузии. По словам политика, в его организме есть признаки отравления тяжелыми металлами. Он убежден, что скоро умрет, если не получит надлежащую медицинскую помощь за пределами Грузии. Саакашвили призвал США и международное сообщество сделать все для его спасения с помощью оказания давления на грузинское правительство. Бывший президент также называет себя политическим заключенным.

Ранее клиника «Вивамед» в Тбилиси предложила Минюсту Грузии «оценить целесообразность дальнейшего пребывания» Саакашвили в лечебном учреждении. При этом медики указали, что с октября политик отказывается от предложенного лечения, «особенно если препарат или процедура положительно сказывается на его показателях», и говорит о недоверии к врачам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал цель Запада после «покорения России»
Турция предсказала эскалацию конфликта на Украине
Появился проект расписания ЕГЭ на 2023 год
Появились снимки обнаруженного под Курском украинского беспилотника
Российский таксист напал на 84-летнего пенсионера, избил его и попал на видео
ЦБ затянул с отзывом лицензий у банков
Доктор Мясников назвал опасный вид головной боли
Российский приграничный регион попал под обстрел со стороны Украины
Объяснена разница между реальной и официальной инфляцией
Уролог объяснил пользу регулярных занятий сексом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.