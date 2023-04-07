Саакашвили рассказал о приближающейся смерти

Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что умирает в заключении и страдает от заболеваний

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что умирает в заключении и страдает более чем от 20 заболеваний. О приближающейся смерти он рассказал в статье для Politico.

«Когда я вернулся в Грузию в октябре 2021 года, (…) чтобы поддержать свободные и справедливые парламентские выборы, я был здоровым энергичным 54-летним мужчиной. Затем я был немедленно арестован грузинскими властями. (…) В заключении мое здоровье резко ухудшилось, сейчас я умираю. (…) Я страдаю (...) более чем от 20 серьезных заболеваний, все из которых появились в заключении», — сказал политик.

Саакашвили считает, что его возможная смерть способна вызвать политический хаос в Грузии. По словам политика, в его организме есть признаки отравления тяжелыми металлами. Он убежден, что скоро умрет, если не получит надлежащую медицинскую помощь за пределами Грузии. Саакашвили призвал США и международное сообщество сделать все для его спасения с помощью оказания давления на грузинское правительство. Бывший президент также называет себя политическим заключенным.

Ранее клиника «Вивамед» в Тбилиси предложила Минюсту Грузии «оценить целесообразность дальнейшего пребывания» Саакашвили в лечебном учреждении. При этом медики указали, что с октября политик отказывается от предложенного лечения, «особенно если препарат или процедура положительно сказывается на его показателях», и говорит о недоверии к врачам.