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00:33, 3 июля 2023Россия

В России заявили о начале второй волны контрнаступления ВСУ

Капитан Дандыкин заявил о начале второй волны контрнаступления ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) показывают, что они начали вторую волну контрнаступления, сообщают «Известия».

«Противник второй день ведет серьезные атаки. Только в выходные дни он потерял в зоне СВО более двух батальонов. Можно говорить о том, что вторая волна украинского наступления началась», — заявил военный эксперт.

По его словам, российский удар по штабам противника 27 июня, в ходе которого были уничтожены два украинских генерала и около 50 офицеров, оказался крайне своевременным. Дандыкин выразил уверенность в том, что в течение следующей недели ВСУ направят в бой свои резервы, подчеркнув, что российские военные к этому готовы.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак объяснил низкие темпы контрнаступления украинских солдат успехами авиации России.

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    Марина Совина
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