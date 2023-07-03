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20:50, 3 июля 2023Силовые структуры

В ЛНР напротив городской больницы нашли схрон украинских диверсантов

В Северодонецке в заброшенном здании нашли замаскированный схрон украинских диверсантов

Фото: Александр Река / ТАСС

В Луганской народной республике (ЛНР) российские силовики обнаружили схрон украинских диверсантов. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, хранилище оружия для совершения терактов и диверсий было замаскировано в полуразрушенной многоэтажке напротив одной из больниц Северодонецка. Силовики решили обследовать территорию после сообщения от местных жителей о подозрительных людях, заглядывавших в заброшенное здание. Осмотр помещения выявил находившийся в подвале схрон с двумя гранатометами, боеприпасами и снайперской винтовкой.

Ранее сообщалось, что под Херсоном полицейские нашли в заброшенном здании схрон с гранатами и патронами.

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    Владимир Седов
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