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17:10, 3 июля 2023Силовые структуры

Блиновскую в 2019 году штрафовали за нарушение мер по противодействию коррупции

Блогершу Блиновскую в 2019 году оштрафовали за нарушение мер по противодействию коррупции

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Блогершу и создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую в 2019 году оштрафовали за нарушение мер по противодействию коррупции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в московском суде.

Размер штрафа составил 20 тысяч рублей.

В 2019 году Блиновская наняла бывшего налогового инспектора, которая ранее, работая на госслужбе, приезжала к ней с проверками. Позже адвокаты блогерши сказали, что решение о найме экс-налоговика было неумышленным.

26 мая сообщалось, что следствие наложило арест на 136 счетов Блиновской и ее мужа по уголовному делу о неуплате около миллиарда рублей налогов. В различных банках Москвы хранились сотни миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест.

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    Владимир Шарапов
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