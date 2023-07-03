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17:34, 3 июля 2023Бывший СССР

В ВСУ заявили об угрозе наступления на Часов Яр

Глава сухопутных войск ВСУ Сырский заявил об угрозе наступления на Часов Яр и тяжелых боях

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский заявил, что есть угроза наступления на подконтрольный Киеву населенный пункт Часов Яр, который расположен в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), а также о тяжелых боях на артемовском направлении. Его слова передает издание «Украинская правда».

«Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Сейчас там довольно жарко», — рассказал он. По словам Сырского, сохраняется угроза наступательных действий на Часов Яр.

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    Кристина Есикова
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