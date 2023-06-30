Стало известно о попытке наступления ВСУ с техникой НАТО в районе Артемовска

Марочко: ВСУ наступали с техникой НАТО в районе Артемовска, все атаки отражены

Подполковник Народной милиции Луганской народной республике (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что батальонно-тактические группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью артиллерии, бронетехники и танков производства стран НАТО пытались прорвать оборону российских сил в районе города Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом пишет ТАСС.

Марочко рассказал о попытке наступления ВСУ с техникой НАТО в районе Артемовска и подчеркнул, что все атаки были отражены. Российские военные не допустили прорыва линии обороны. Он уточнил, что атаки на российские позиции велись с северо-запада и юго-запада Артемовска.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают атаковать фланги и пытаются «взять в клещи» Артемовск. По данным источников, бронегруппы и пехота украинских военных ведут наступление.