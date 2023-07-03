СКР организовал проверку из-за разлива нефтесодержащей жидкости в Коми

В Коми следователи СКР начали проверку обстоятельств разлива нефти в реку Колву

В Республике Коми Следственный комитет России (СКР) начал проверку из-за разлива нефтесодержащей жидкости в реку Колву. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, следователи СКР выясняют все обстоятельства и причины произошедшего ЧП. Разлив жидкости на территории округа Усинск в Республике Коми, по предварительным данным, произошел из-за неисправности промыслового трубопровода, из-за чего нефть начала стекать в водоем.

Как ранее 3 июля заявили власти региона, проблемы возникли на промысловом трубопроводе ООО «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении. На территории округа действует режим повышенной готовности.

