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09:15, 3 июля 2023Силовые структуры

СКР организовал проверку из-за разлива нефтесодержащей жидкости в Коми

В Коми следователи СКР начали проверку обстоятельств разлива нефти в реку Колву

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Республике Коми Следственный комитет России (СКР) начал проверку из-за разлива нефтесодержащей жидкости в реку Колву. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, следователи СКР выясняют все обстоятельства и причины произошедшего ЧП. Разлив жидкости на территории округа Усинск в Республике Коми, по предварительным данным, произошел из-за неисправности промыслового трубопровода, из-за чего нефть начала стекать в водоем.

Как ранее 3 июля заявили власти региона, проблемы возникли на промысловом трубопроводе ООО «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении. На территории округа действует режим повышенной готовности.

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    Владимир Седов
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