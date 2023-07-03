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19:31, 3 июля 2023Среда обитания

В усадьбе в центре Москвы обрушилась стена

В московской усадьбе на улице Большая Ордынка обрушилась стена
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ludvig14 / Wikimedia

В центре Москвы в усадьбе XVIII века обрушилась стена. Внимание на произошедшее в столице обратило издание «Московский комсомолец».

Инцидент произошел днем в понедельник, 3 июля, на цокольном этаже усадьбы Долговых-Жемочкиных, расположенной на Большой Ордынке. Объект был построен в 1770-х годах, предположительно, архитектором Василием Баженовым. Площадь обрушения оценили в 10 квадратных метров.

Находящихся на цокольном этаже людей успели эвакуировать, так что пострадавших в результате обрушения стены нет. В данный момент на месте происшествия проводятся аварийные работы.

В июне стало известно о том, что в трехэтажном аварийном доме в Ростове-на-Дону произошло обрушение перекрытий потолка. Инцидент произошел около 10 утра в здании, расположенном по адресу улица Станиславского.

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    Полина Кислицына
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