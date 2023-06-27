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10:31, 27 июня 2023Россия

В трехэтажном доме в Ростове-на-Дону обрушились перекрытия

МЧС сообщило, что в трехэтажном доме в Ростове-на-Дону обрушились перекрытия потолка

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В трехэтажном аварийном доме в Ростове-на-Дону произошло обрушение перекрытий потолка. Об этом во вторник, 27 июля, со ссылкой на региональное управление МЧС России сообщает ТАСС.

ЧП произошло около 10 утра в здании на улице Станиславского. «Поступила информация об обрушении в квартире 11 перекрытия потолка санитарного узла на первом этаже дома. Здание признано аварийным в 2020 году», — заявили в ведомстве.

В результате случившегося никто не пострадал.

В апреле в Пестречинском районе Татарстана обрушилась стена строящегося трехэтажного дома.

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    Евгения Куликова
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