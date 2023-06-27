В трехэтажном доме в Ростове-на-Дону обрушились перекрытия
МЧС сообщило, что в трехэтажном доме в Ростове-на-Дону обрушились перекрытия потолка
В трехэтажном аварийном доме в Ростове-на-Дону произошло обрушение перекрытий потолка. Об этом во вторник, 27 июля, со ссылкой на региональное управление МЧС России сообщает ТАСС.
ЧП произошло около 10 утра в здании на улице Станиславского. «Поступила информация об обрушении в квартире 11 перекрытия потолка санитарного узла на первом этаже дома. Здание признано аварийным в 2020 году», — заявили в ведомстве.
В результате случившегося никто не пострадал.
В апреле в Пестречинском районе Татарстана обрушилась стена строящегося трехэтажного дома.