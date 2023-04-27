В российском регионе обрушилась стена строящегося трехэтажного дома

В Татарстане обрушилась стена строящегося дома, под завалами могут быть люди

Стена строящегося трехэтажного дома обрушилась в Пестречинском районе Татарстана, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

О ЧП в деревне Куюки российского региона стало известно в 11:46 в четверг, 27 апреля. На телефон спасателей поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки наружной стены здания.

На место прибыли спасатели и пожарные, ведутся поисково-спасательные работы. К ним привлечены более пяти человек и 20 единиц техники, в том числе кинологи.

В конце марта в Барнауле у многоквартирного дома частично обрушилась стена. У двухэтажной постройки отслоилась кирпичная кладка. По данным местной администрации, здание признали аварийным и подлежащим сносу в апреле 2022 года, однако в нем проживали 24 человека.