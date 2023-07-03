Популярная российская юмористка назвала недостаток Европы по сравнению с Москвой

Юмористка Ярослава Тринадцатко рассказала, что осталась недовольна сервисом в Европе

Популярная российская юмористка Ярослава Тринадцатко побывала в отпуске в Европе и осталась недовольна сервисом, сравнив его с московским. Об этом она рассказала в подкасте «Авторитет мысли», доступном на YouTube.

«Ну вообще, как же все отстает в плане сервиса! Такси хрен закажешь в той же самой Испании», — поделилась юмористка впечатлениями. Она также пожаловалась на сиесты, отметив, что из-за этой традиции не смогла пообедать в кафе в Испании.

Другим недостатком Европы Тринадцатко и ее муж, комик Андрей Салеев, назвали дорогую еду. Помимо того, юмористка посетовала, что в Европе в кафе и ресторанах нет миндального молока, в то время как в Москве оно доступно практически в любой кофейне.

«Мы так привыкли в Москве [к хорошему сервису], Москва нас так разбаловала», — добавила она.

Ранее Тринадцатко высказалась об эмиграции. Юмористка призналась, что размышляла на тему переезда, однако в итоге решила остаться в России.