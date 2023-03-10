Российская стендаперша высказалась об эмиграции

Юмористка Ярослава Тринадцатко заявила, что не сможет жить за границей

Российская стендаперша, участница проектов «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон» Ярослава Тринадцатко призналась, что размышляла об эмиграции и ненадолго покидала Россию, однако в итоге решила не переезжать из страны. Об этом она рассказала в интервью журналистке Лизе Лазерсон на YouTube.

«Я все "за" и "против" [в вопросе об эмиграции] взвешивала очень долго, даже ненадолго уезжала», — заявила юмористка. По ее словам, в результате она поняла, что не сможет жить за границей.

Говоря о причинах нежелания покидать Россию, Тринадцатко упомянула свою карьеру в стендап-комедии. Она отметила, что считает стендап своим предназначением и хотела бы развиваться в этом жанре в дальнейшем. «Я работаю с языком, я говорю на русском языке. Даже если я сейчас начну выступать на другом языке, допустим, на английском, сколько лет еще должно пройти до того момента, пока у тебя начнет хорошо получаться?» — подчеркнула Тринадцатко.

Помимо того, юмористка указала, что у нее есть сильная потребность в регулярном появлении на сцене, в связи с чем она выступает практически каждый день и даже на отдыхе испытывает стресс из-за нехватки концертов.

Ранее сообщалось, что Тринадцатко в этом интервью также рассказала о конфликте при уходе из КВН. По словам стендаперши, ее выгнали из команды «Клуба веселых и находчивых».