Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:34, 3 июля 2023Россия

Власти Ростова оценили ущерб после попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

Мэр Ростова Логвиненко оценил ущерб от попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в 92,5 миллиона рублей

Мэр Ростова Алексей Логвиненко оценил ущерб от попытки мятежа ЧВК «Вагнер». По предварительным подсчетам, он составил 92,5 миллиона рублей. Его слова передает РБК.

Логвиненко уточнил, что окончательная сумма еще неизвестна. После обследования улично-дорожной сети города были выявлены дефекты стрелочных переводов трамвайных путей. Также после указанных событий оказались разбиты пять единиц специализированной коммунальной техники, повреждено дорожное полотно площадью 12 тысяч квадратных метров, разбито тротуарное покрытие.

По словам мэра, на данный момент восстановительные дорожные работы выполнены на сто процентов. По предварительным расчетам в дорожно-транспортной отрасли сумма ущерба составила 28,8 миллиона рублей. Также пострадало пять единиц коммунальной спецтехники. На ее восстановление необходимо 63,7 миллиона рублей.

Подробнее на РБК:
https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/64a2e56c9a79477431301c1e

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о показавшем критическую уязвимость Украины российском ударе

    Власти Ростова оценили ущерб после попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

    Зеленский выгнал посла Грузии на Украине из-за Саакашвили

    В Кремле Telegram сочли условно российским

    Синтия Никсон назвала менопаузу золотым временем для женщин

    В Британии оценили возможные последствия разрыва отношений с Россией

    В Крыму призвали Зеленского умерить аппетиты относительно полуострова

    Стало известно условие автоматического продления контракта Дзюбы с «Локомотивом»

    В Запорожской области сообщили об обстреле ВСУ поликлиники

    Зеленский сообщил о взрыве в здании СБУ в Сумах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости