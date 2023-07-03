Власти Ростова оценили ущерб после попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

Мэр Ростова Логвиненко оценил ущерб от попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в 92,5 миллиона рублей

Мэр Ростова Алексей Логвиненко оценил ущерб от попытки мятежа ЧВК «Вагнер». По предварительным подсчетам, он составил 92,5 миллиона рублей. Его слова передает РБК.

Логвиненко уточнил, что окончательная сумма еще неизвестна. После обследования улично-дорожной сети города были выявлены дефекты стрелочных переводов трамвайных путей. Также после указанных событий оказались разбиты пять единиц специализированной коммунальной техники, повреждено дорожное полотно площадью 12 тысяч квадратных метров, разбито тротуарное покрытие.

По словам мэра, на данный момент восстановительные дорожные работы выполнены на сто процентов. По предварительным расчетам в дорожно-транспортной отрасли сумма ущерба составила 28,8 миллиона рублей. Также пострадало пять единиц коммунальной спецтехники. На ее восстановление необходимо 63,7 миллиона рублей.

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https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/64a2e56c9a79477431301c1e

