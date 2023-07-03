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18:08, 3 июля 2023Среда обитания

Подсчитан ущерб от мятежа ЧВК «Вагнер»

Глава Ростова-на-Дону Логвиненко: ущерб от мятежа ЧВК «Вагнер» составил 92,5 млн рублей
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Karbinov Anatoly / News.ru / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону подсчитали ущерб от мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Сумма составила по меньшей мере 92,5 миллиона рублей, передает RTVI со ссылкой на заявление главы администрации города Алексея Логвиненко.

Военная техника повредила 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна и 210 квадратных метров тротуара, также от действий мятежников пострадали стрелки трамвайных путей. В мэрии Ростова-на-Дону сообщили о полном завершении ремонтных работ, которые обошлись в 28,8 миллиона рублей.

Логвиненко добавил, что помимо вышеперечисленного были повреждены пять единиц специализированной коммунальной техники. По предварительным оценкам, на их восстановление необходимо 63,7 миллиона рублей. Окончательная сумма работ станет известна после окончания ремонта.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу впервые высказался о мятеже ЧВК «Вагнер». Он заявил, что произошедшее никак не отразилось на ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Шойгу отметил, что планы мятежников провалились из-за того, что «личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу».

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    Александра Качан
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