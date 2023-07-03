Двое мужчин получили по полтора года колонии за ограбление россиянина на вокзале

Двое жителей Новосибирска получили по полтора года за ограбление незнакомца на вокзале

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил двоих местных жителей к полутора годам колонии за грабеж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным следствия, преступление было совершено 8 ноября 2022 года возле вокзала «Новосибирск-Главный». Следуя плану, подельники познакомились с незнакомым мужчиной и отвели его за территорию вокзала. Там один из фигурантов 11 раз ударил потерпевшего по голове и телу. Затем сообщники достали из кармана рубашки незнакомца 240 тысяч рублей и скрылись.

Всю сумму они потратили на личные нужды. Вскоре их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестные проникли в квартиру бизнесмена и ограбили его на 21 миллион рублей.