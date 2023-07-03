Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:43, 3 июля 2023Силовые структуры

Двое мужчин получили по полтора года колонии за ограбление россиянина на вокзале

Двое жителей Новосибирска получили по полтора года за ограбление незнакомца на вокзале

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил двоих местных жителей к полутора годам колонии за грабеж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным следствия, преступление было совершено 8 ноября 2022 года возле вокзала «Новосибирск-Главный». Следуя плану, подельники познакомились с незнакомым мужчиной и отвели его за территорию вокзала. Там один из фигурантов 11 раз ударил потерпевшего по голове и телу. Затем сообщники достали из кармана рубашки незнакомца 240 тысяч рублей и скрылись.

Всю сумму они потратили на личные нужды. Вскоре их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестные проникли в квартиру бизнесмена и ограбили его на 21 миллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала готовившего покушение на главу Крыма Аксенова россиянина

    55-летняя Кабо в купальнике опубликовала видео с яхты

    Назван самый разбогатевший российский миллиардер

    Разработана съедобная замена пластиковым упаковкам

    Министр обороны Китая встретился с главкомом ВМФ России

    Виктория Боня решила сделать пластику за 19 миллионов рублей

    Российские следователи начали расследование обстрела Горловки ВСУ

    Определены города России с подорожавшей «вторичкой»

    Двое мужчин получили по полтора года колонии за ограбление россиянина на вокзале

    У россиян появился бюджетный способ попасть в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости