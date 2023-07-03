Зеленский выгнал посла Грузии на Украине из-за Саакашвили

Послу Грузии на Украине выразили протест и предписали покинуть страну для консультаций

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский лидер объяснил, что идет на такой демарш в отношении Чрезвычайного и полномочного посла Грузии на Украине Георгия Закарашвили. Он хочет, чтобы дипломат провел консультации с Тбилиси по вопросу о гражданине Украины, бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.

Зеленский указал, что партнерам Украины нужно выступить в защиту Саакашвили, чтобы спасти его жизнь.

Ранее Саакашвили показал свою худобу во время судебного заседания, в котором участвовал по видеосвязи из больницы, по делу о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года. Политик поднял футболку и показал, что продолжает худеть во время лечения в клинике «Вивамеди», обвинив в этом грузинские власти. Он заявил, что считает себя невиновным, и подчеркнул, что нахождение в клинике его «не сломает».