В WhatsApp появится долгожданная для пользователей функция

Мессенджер WhatsApp позволит отправлять видео в высоком качестве

Популярный мессенджер WhatsApp позволит пользователям отправлять видео в высоком качестве. О долгожданной возможности сообщает WABetaInfo.

В мессенджере появится иконка, благодаря которой пользователи смогут выбирать качество отправляемых роликов. Пользователи смогут посылать видеофайлы в высоком качестве: опция сохраняет размеры видео, однако к файлам будет по-прежнему применяться сжатие.

«Опция не позволяет пользователям делиться видео в их первоначальном качестве, но оно значительно улучшается при помощи новой функции», — объяснили специалисты портала. Отмечается, что функция отправки видео в высоком качестве не будет распространяться на статусы.

То, что WhatsApp работает над внедрением новой возможности, портал обнаружил благодаря обновлению бета-версии мессенджера на базе iOS. Специалисты WABetaInfo отмечают, что функция находится на стадии разработки, новую опцию могут внедрить в будущем обновлении приложения.

Ранее стало известно, что в WhatsApp будет доступна функция отправки фотографий в их оригинальном качестве. В приложении появится соответствующая иконка, с помощью которой пользователи смогут выбирать качество изображения при отправке.