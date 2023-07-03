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10:36, 3 июля 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появится долгожданная для пользователей функция

Мессенджер WhatsApp позволит отправлять видео в высоком качестве

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Популярный мессенджер WhatsApp позволит пользователям отправлять видео в высоком качестве. О долгожданной возможности сообщает WABetaInfo.

В мессенджере появится иконка, благодаря которой пользователи смогут выбирать качество отправляемых роликов. Пользователи смогут посылать видеофайлы в высоком качестве: опция сохраняет размеры видео, однако к файлам будет по-прежнему применяться сжатие.

«Опция не позволяет пользователям делиться видео в их первоначальном качестве, но оно значительно улучшается при помощи новой функции», — объяснили специалисты портала. Отмечается, что функция отправки видео в высоком качестве не будет распространяться на статусы.

То, что WhatsApp работает над внедрением новой возможности, портал обнаружил благодаря обновлению бета-версии мессенджера на базе iOS. Специалисты WABetaInfo отмечают, что функция находится на стадии разработки, новую опцию могут внедрить в будущем обновлении приложения.

Ранее стало известно, что в WhatsApp будет доступна функция отправки фотографий в их оригинальном качестве. В приложении появится соответствующая иконка, с помощью которой пользователи смогут выбирать качество изображения при отправке.

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    Олег Давыдов
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