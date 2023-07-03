Зеленский заявил об отсутствии секретов перед ЦРУ

Президент Украины Зеленский: у Киева нет секретов перед ЦРУ в силу хороших отношений

У Украины нет секретов перед Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США в силу хороших отношений Киева с организацией, заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN.

«У нас нет никаких секретов от ЦРУ, потому что у нас хорошие отношения, а наши разведывательные службы в постоянном контакте друг с другом», — заявил Зеленский.

Он также сказал, что был удивлен освещением в СМИ его встречи с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. «Мое общение с главой ЦРУ всегда должно быть за кадром», — объяснил Зеленский.

Ранее стало известно, что Бернс и Зеленский провели тайную встречу, в ходе которой обсудили планы Киева по возвращению утраченных территорий. Среди прочего украинские чиновники рассказали американским разведчиками о намерении начать переговоры с Россией о прекращении огня к концу текущего года.

